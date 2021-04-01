Анемия при выписке увеличивает риск повторной госпитализации

Люди, оказавшиеся в отделении интенсивной терапии (ОИТ) сталкиваются со снижением качества жизни, особенно в течение первого года после выписки. Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что среди выписавшихся из ОИТ наблюдается повышенное распространение анемии.В рамках недавних исследований было установлено, что анемия в данной группе пациентов связана с повышенной смертностью, плохим физическим восстановлением и повышенной усталостью. В журнале Anaesthesia было представлено ретроспективное когортное исследование выживших в ОИТ в период 2014-2015 годов.Под анемией понимался показатель гемоглобина ниже 100. В общей сложности в исследование включили 1,1 тыс. пациентов, которые дожили до выписки из больницы. Из них у 626 пациентов был низкий гемоглобин. Ученые установили, что отсутствие лечения анемии приводило к более длительной госпитализации после выписки из ОИТ. Эти данные могут помочь в определении группы пациентов, которым полезно более тщательное наблюдение.