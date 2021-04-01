Противовоспалительная терапия поможет пожилым с расстройством крови

Использование противовоспалительных препаратов будет эффективным для профилактики болезней сердца у пожилых пациентов, страдающих от клонального гемопоэза. Так называют распространённое в пожилом возрасте расстройство, при котором потомки одной из гемопоэтических стволовых клеток начинают доминировать.В журнале Nature изложены итоги исследования, показавшего эффективность противовоспалительной терапии в деле предотвращения болезней сердца у жертв клонального гемопоэза. Эта болезнь распространена в пожилом возрасте. Авторы исследования определили, что данное расстройство ухудшает течение атеросклероза - одного из важнейших факторов риска инфарктов и инсультов. Но пациентам с клональным гемопоэзом помогут противовоспалительные препараты.Считается, что от гемопоэза страдает приблизительно 10% людей старше 70. У них гемопоэтические стволовые клетки проходят через мутации. И хотя большинство из этих мутаций не представляет никакого риска для здоровья, расстройство может негативно влиять на здоровье. Оно увеличивает опасность болезней сердца на 40%, что и доказало исследование.Ученые подтвердили, что клональный гемопоэз увеличивает вероятность преждевременной ишемической болезни сердца, связанной с атеросклерозом. При этом расстройстве называемые макрофагами лейкоциты закупоривают сосуды бляшками, мешающими протоку крови. Со временем увеличивается риск инфарктов и инсультов. Авторы исследования проводили свои эксперименты на лабораторных мышах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)