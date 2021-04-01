Всего две сосиски в неделю увеличивают риск сердечных заболеваний на 51%

Новое исследование канадцев выявило, что употребление всего двух сосисок в неделю увеличивает риск сердечных заболеваний и преждевременной кончины на 51%. Кроме того, поедание обработанного мяса в целом повышает риск сосудистых заболеваний. При этом употребление сырого красного мяса или птицы не наносит такого ущерба здоровью.Команда экспертов из Университета Макмастера в Канаде, отслеживала рацион и состояние здоровья ста тридцати тысяч человек из двадцати одной страны на пяти континентах. И они обнаружили на 46% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также на 51% более высокий риск преждевременной гибели среди тех, кто ел обработанное мясо в количестве не менее 150 грамм в неделю. Обработанным считается любое мясо, которое коптили, солили, вялили или обрабатывали с помощью химических консервантов.Кроме того, в результате исследования также выяснилось, что употребление обработанного мяса вызывает сердечно-сосудистые заболевания, включая повышенное кровяное давление, инсульт и деменцию.По мнению экспертов журнала American Journal of Clinical Nutrition, опубликовавшего исследование, людям следует полностью избегать употребления обработанного мяса, такого как колбаса, ветчина, паштет, солонина, копченое мясо, салями и вяленый бекон.