Лечение алкоголизма выходит на новый уровень, констатируют эксперты

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Злоупотребление алкоголем значительно влияет на здоровье человека. Алкоголизм, точнее определяемый как расстройства, связанные с употреблением алкоголя, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), убивает примерно 3,3 миллиона человек (5,9% смертей в мире) ежегодно.Кроме того, алкоголь является непосредственной причиной развития 5% случаев инвалидизирующих заболеваний и травм во всем мире. Официально одобрено очень небольшое количество фармакологических препаратов для лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя. К таким препаратам, например, относятся дисульфирам, антагонисты опиоидных рецепторов, акампросат, баклофен или топирамат.В настоящее время несколько клинических исследований в фазах I и II изучают эффективность новых лекарств при лечении расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Примерами исследуемых соединений являются модуляторы глутамата и ГАМК, антагонисты нейропептидов или регуляторы нейроиммунных ответов. Некоторые препараты, применяемые для лечения психических расстройств, также оказались эффективными. К примеру, арипипразол, антипсихотический препарат, и агомелатин, мелатонинергический антидепрессант, показали положительные эффекты, предотвращая рецидив запоев и снижая тягу к спиртному.Влияние алкоголя на эпигенетические механизмы - это относительно новая область исследования. Речь идет об изменениях механизмов, контролирующих экспрессию генов, под воздействием внешних факторов. Эксперты полагают, что новые лекарства, нацеленные на конкретные молекулярные мишени, могут быть эффективнее традиционной терапии.