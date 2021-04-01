Медики рассказали, в чем польза авокадо

Его пользу сложно переоценить.Авокадо – уникальный фрукт, богатый полезными нутриентами и жирами. Он добавляет любому блюду мягкость и приятную текстуру.Рассказываем, в чем еще состоит уникальность авокадо и его польза для здоровья.1. Защита для сердцаМононенасыщенные, или «полезные», жиры, которые в большом количестве содержатся в авокадо, благоприятно сказываются на здоровье сердце, снижая риск сердечных приступов и уровень плохого холестерола в крови.Кроме ненасыщенных жиров, авокадо также содержит некоторые антиоксиданты, которые проводят эффективную профилактику воспалений и оксидативного стресса (повреждения клеток из-за чрезмерного окисления) в кровяных сосудах. В результате, потребляя по одному авокадо каждый день, вы можете значительно улучшить кровяной ток и состояние своей сердечно-сосудистой системы в целом.2. Снижение весаКак же такой богатый жирами продукт может помочь снизить вес? Ведь жир – главный виновник лишних килограммов. Однако ученые доказали, что авокадо действительно помогает худеть: благодаря высокому содержания жиров и клетчатки (примерно 14 г на один плод) после его потребления вы чувствуете полное насыщение, и это спасает вас от навязчивого желания перекусить в течение дня.Например, исследование, опубликованное в журнале Nutrition Journal, показало, что люди, страдающие от хронического лишнего веса, избавлялись от желания перекусить почти на пять часов, как только добавляли в свой ежедневный рацион всего лишь половину авокадо.3. Снижение риска диабетаПоследние научные исследования говорят о том, что авокадо – это лучшее, что придумала природа для регуляции сахара в крови. В одном из недавних экспериментов участники добавляли половину авокадо в свой ланч, после чего специалисты измеряли уровень глюкозы и инсулина в их крови с регулярными интервалами.Результаты эксперимента показали, что несмотря на то, что авокадо повышает общую калорийность блюда, оно не меняет уровень сахара в крови.4. Улучшение зренияДегенерация желтого пятна – одна из наиболее распространенных причин ранней потери зрения, поэтому такие нутриенты, как лютеин и зеаксантин, – настоящий must-eat для современного человека. И в авокадо они оба содержатся в большом количестве. Причем важно учитывать, что они усваиваются в организме только в составе продуктов питания, поэтому добавки здесь бессильны.Именно поэтому, если вы чувствуете, что ваше зрение уже не то, что было прежде, стоит добавить в свой ежедневный рацион авокадо. Тем более, что оно является самым богатым источником лютеина среди 20 других часто потребляемых фруктов.5. Волосы и кожа станут красивееТе же самые лютеин и зеаксантин, которые есть в авокадо, служат главными защитниками наших клеток от повреждения ультрафиолетом и тех вредных окислительных процессов, которые он запускает. УФ-лучи приводят к преждевременному старению кожи и негативно сказываются на здоровье волос, делая их слабыми и обезвоженными.Кроме того, одно авокадо в день обеспечит более 20% от рекомендуемой дневной дозы витамина Е, который является любимым компонентом бьюти-средств. Он помогает обезвреживать свободные радикалы, которые деформируют структуру тканей.6. Хорошее настроение как нормальное состояниеРегулярное потребление авокадо поможет стабилизировать ваше эмоциональное состояние, благодаря высокому содержанию ряда витаминов и минералов, которые положительно сказываются на сменах настроения. Тело получает весь комплекс нутриентов, которые необходимы для его слаженного функционирования. В результате ничто не мешает вашему организму осуществлять полноценную выработку сератонина, гормона счастья, в результате чего приливы энергии, хороших мыслей и вдохновения становятся нормальным состоянием, а не редким исключением из правил.Одну из главных ролей играет высокая концентрация калия, которой может похвастаться авокадо. Научные исследования не раз показывали, что люди, которые подвержены депрессивным мыслям, демонстрируют низкое содержание калия в организме.7. Все самые полезные вещества – в одном фруктеАвокадо содержит порядка 20 видов витаминов и минералов, и это делает его настоящим рекордсменом. В одном плоде содержатся следующие проценты веществ от рекомендуемой ежедневной дозы потребления: витамин K – 53%, фолат – 41%, витамин С – 33%, витамин В5 – 28%, калий – 28%, витамин В6 – 26%, витамин Е – 21%, медь – 19%. В авокадо также можно найти лютеин, тиамин, железо, ниацин, рибофлавин и целый набор антиоксидантов.