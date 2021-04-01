26 новых генов связали с расстройствами нервного развития
Результаты были представлены в Journal of Genetics and Genomics. В общей сложности было обнаружено несколько тысяч предполагаемых функциональных мутаций. После отсеивания ряда результатов, ученые остановились на 26 новых генах-кандидатах.
Особенно выделяются шесть из них: ITSN1, UBR3, CADM1, RYR3, FLNA и PLXNA3. Данные гены также связаны с развитием расстройств аутистического спектра (РАС). Расширение генетического спектра NDD позволит упростить как фундаментальные, так и трансляционные исследования.
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