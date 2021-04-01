Рано завтракающие люди меньше подвержены диабету

Согласно новому исследованию, люди, которые завтракают рано, меньше подвержены заболеваемости диабетом 2 типа, чем те, кто съедает свой завтрак в более поздние часы или вообще не ест утром.Ученые Северо-Западного университета в Чикаго установили, что завтрак до 8:30 утра лучше влияет на показатели уровня сахара в организме и его чувствительность к инсулину. Изучаемые исследователями рано завтракающие люди демонстрировали более низкий уровень сахара в крови и более низкую инсулинорезистентность.«Мы обнаружили, что люди, которые начали есть раньше, имели более низкий уровень сахара в крови и меньшую инсулинорезистентность независимо от того, ограничивали ли они свои приемы пищи менее чем 10 часами в день или растягивали их более чем на 13 часов», - сообщила ведущий автор исследования доктор Марриам Али.Специалистов интересовал вопрос, как фактор времени приема пищи влияет на обмен веществ. Ими были проанализированы данные более 10 000 взрослых добровольцев, разделенных на разные группы в зависимости от того, в какое время они ели. Исследователи пришли к выводу, что время приема пищи гораздо теснее связано с метаболизмом, чем общее количество часов, за период которых человек ежедневно питается.Они констатировали, что инсулинорезистентность в группах с ранним завтраком до 8:30 была ниже, чем в других, где люди завтракали позднее или отказывались от завтрака. Согласно резюме авторов проекта, в этом плане «ранний завтрак определенно полезен и может положительно сказаться на организме».