Названы тревожные признаки заболеваний почек

Их нельзя игнорировать.Почки — жизненно важный человеческий орган, главной функцией которого является очищение крови от токсинов и бактерий. Поэтому, нужно тщательно следить за его здоровьем и обращать внимание на «тревожные» звоночки организма.Специалисты отмечают, что 50% людей с заболеваниями почек узнают о своем недуге уже в больнице, потому что они могут протекать на ранних стадиях бессимптомно. Но все же есть симптомы, которые могут сигнализировать о том, что с почками не все в порядке.Скачки давленияПовышенное давление, которое не снижается после приема гипотензивных препаратов, может указывать на сбой в работе почек, потому что этот орган вместе с надпочечниками через определенные гормоны «управляет» давлением. Если нарушается их работа, может развиться гипертония.Тянет поясницуТянущие, тупые боли в пояснице также могут сигнализировать о заболевании почек. Если помимо этого, у вас рези в момент мочеиспускания или боль, которая возникает в вертикальном положении и исчезает в положении лежа, — стоит обратиться к врачу.Повышенная температураПри пиелонефрите (заболевании почек воспалительного характера), как правило, повышается температура тела, особенно при острой форме. Но еще он сопровождается проблемами с мочеиспусканием и ознобом.Появилась одышкаНехватка воздуха также может свидетельствовать о проблемах с почками. Одышка при почечной недостаточности связана с анемией и недостаточной транспортировкой кислорода к органам.Нарушения мочеиспусканияБолезненные мочеиспускания трудно не заметить, и это самые очевидные симптомы нарушений нормальной работы почек. Но нужно обращать внимание и на изменения типа мочеиспускания, и на цвет мочи.