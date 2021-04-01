8 самых полезных продуктов летом

Уже очень скоро весенние холода сменятся летним зноем, и мы столкнемся с необходимостью защищаться от палящего солнца. Эксперты назвали 8 летних суперпродуктов, которые не только охлаждают организм, но и защищают от расстройств желудка.1. Огурец. Один из самых полезных в плане естественного охлаждения организма овощей огурец обладает невероятным увлажняющим действием. А летом мы должны следить за этим показателем организма.2. Арбуз. Ещё один потрясающий источник воды, который увлажняет организм и защищает от перегрева. Особенно полезно, если вы немного поддержите арбуз в холодной воде и дадите ему охладиться.3. Персики. Когда-то выращенный в Китае фрукт - прекрасный сезонный инструмент охлаждения. В персиках имеются витамины A и С, способствующие здоровью кожи, всего 35-50 калорий в одном плоде, что делает их отличным десертом для находящихся на диете.4. Яблоки. Идеальная закуска, которая не только охлаждает, но и насыщает. В одном яблоке 4 г клетчатки и всего 95 калорий. Но клетчатка эта растворимая, которая приглушает чувство голода и помогает худеть.5. Ананас. Вместе с бананом, шпинатом, капустой и огурцом ананас - это великолепный ингредиент для смузи. Все эти фрукты и овощи охлаждают, поэтому их можно смешивать. Но ананас - единственный известный источник фермента бромелайна, снижающего воспаления в организме.6. Листовая зелень. Шпинат и капуста - питательные продукты для помощи организму. В зелени много воды, она легко усваивается, значит, организму не нужно много работать и нагреваться для её переваривания.7. Лимон. Этот цитрус охлаждает организм и способствует детоксикации. Если вам не нравится пить просто воду для увлажнения, то добавляйте в неё лимонный сок.8. Кабачки. Великолепная разновидность тыкв, цвет которых варьируется от желтого до темно-зеленого. Они не только содержат витамин C и важные фитонутриенты, но и являются отличным источником марганца, защищающего тело от свободных радикалов. А это особенно важно в летние месяцы, при сильном воздействии солнечных лучей.