Инфекционист рассказал о противопоказаниях к прививке от клещевого энцефалита

В начале апреля в России традиционно активизируется кампания по вакцинации от клещевого энцефалита — пишет информационно-аналитический журнал "Слово и Дело", редакторы которого поговорили с инфекционистом Ильей Акинфеевым. Специалист рассказал о противопоказаниях к таким прививкам.К середине весны в лесах РФ просыпаются клещи, которые способны переносить опасные инфекционные болезни, и, в частности — клещевой энцефалит. Это заболевание вирусной природы поражает ткани спинного и головного мозга, и может серьезно повредить ЦНС, спровоцировав смерть или инвалидность. Профилактика клещевого энцефалита основана на правильном подборе одежды и вакцинации.Сегодня, как отметил Акинфеев, в России применяются те же препараты для профилактики клещевого энцефалита, что и в прошлые годы — это отечественные вакцины "ЭнцеВир" и "Клещ-Э-Вак", а также импортные "ФСМЕ-Иммун Инжект/Джуниор" и "Энцепур". Показания к применению вакцин — проживание на эндемичных территориях или планируемые поездки туда. Самые опасные территории европейской части РФ в плане вероятности подхватить вирус — Ленинградская, Тверская, Костромская, Ярославская, Вологодская, Архангельская, Калининградская, Псковская, Новгородская и Нижегородская области, республики Карелия и Коми"Противопоказания к вакцинации — острые соматические и острые инфекционные болезни. То есть, человек должен быть здоров на момент прививки. Если у вас нормальная температура, нет обострений имеющихся болезней, нет острых инфекций, то вакцинации ничего не мешает", — объяснил инфекционист.