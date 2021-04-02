Жирная рыба в рационе спасет от повреждения нервов

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У многих людей с возрастом происходит повреждение нервов или демиелинизация. Это патологический процесс избирательного повреждения миелиновой оболочки нервных волокон центральной или периферической нервной системы. Он приводит к возникновению различных проблем в работе мозге, да и во всем теле, поскольку нарушается работа органов чувств.Демиелинизация может возникать в результате воспалительных процессов, без соответствующего лечения процесс этот прогрессирует. Существует несколько методов его лечения, однако каждый из них имеет свои побочные эффекты. Однако несколько лет назад австралийские ученые задумались над изобретением способа предотвращать заболевание, а не лечить его последствия.Медики выяснили, что употребление в пищу консервированных рыб жирных сортов положительно влияет на повреждения оболочки нервных волокон. Что помогает в предупреждении возникновения склероза, и, вероятно, может предотвращать и демиелинизацию нервной системыС помощью различных тестов, врачи пришли к выводу, что употребление всего тридцати граммов жирных рыбных консервов в неделю снижает риск возникновения демиелинизации нервных волокон. При этом, врачи отмечают, что употребление слишком большого количества этого блюда к повышению эффекта не приведет, зато повысит риск возникновения раковых заболеваний. Поэтому нужно соблюдать меру.