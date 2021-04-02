Ученые рассказали, как постоянное использование смартфона влияет на здоровье мозга

Частое использование смартфона приводит к ухудшению памяти.Смартфон стал для современного человека своего рода «внешней памятью». Это в интервью радио Sputnik констатировал доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова, психофизиолог Александр Каплан.Ученый пояснил, что использование гаджета в качестве запоминающего устройства приводит к ухудшению собственной памяти. Так, если часто смотреть на экран, чтобы узнать расписание или вспомнить что-либо, то мозг привыкает к таким подсказкам.«Понятно, что как мышцы атрофируются без движения, так и ответственные за память механизмы мозга слабеют при отсутствии полноценной занятости», – сравнил он.При этом Каплан уточнил, что не призывает отказываться от смартфонов. По его словам, достаточно будет разумно подходить к использованию гаджетов и не проводить в них все свободное время.Также, психолог Дмитрий Синарев перечислил признаки болезненной зависимости от смартфона. По его словам, зависимого от смартфона человека достаточно просто определить по его поведению. Такой человек будет всегда держать гаджет или в руках, или рядом с собой.«Такие люди часто совершают массу грамматических и стилистических ошибок, целиком полагаясь на «мозги» своего гаджета», – сказал эксперт. Он отметил, что доверие в передаче своих мыслей также является признаком зависимости.В январе прошлого года преподаватель Бостонского университета Джоэл Ренстром приравняла зависимость от смартфонов к курению. По мнению ученого, у пассивного курения и зависимости от гаджетов есть много общего.Это влияет на детей, которым родители неосознанно прививают привычку доставать смартфон в любое свободное время. Исследователь привела пример матери, которая во время кормления свободной рукой держит смартфон.