В России разработали технологию обновления вакцины при мутации коронавирусной инфекции

В Центре имени Гамалеи создали технологию обновления вакцины против COVID-19, если коронавирусная инфекция начнет мутировать. Как отметил глава центра Александр Гинцбург, при необходимости вакцину можно будет обновить всего за два дня.Гинцбург, как пишет информационное агентство РИА Новости, уточнил, что речь идет о технологии на базе аденовирусных векторов, которая позволяет оперативно синтезировать новые последовательности спайк-белка. "В одни сутки синтезируется новая последовательность, а в другие она вставляется в уже примененный вектор. В итоге мы имеем генно-инженерную конструкцию, которую можно использовать в качестве препарата для вакцинации", — сказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.Сейчас, как добавил Гинцбург, специалисты обсуждают вопрос, необходимо ли заново испытывать модифицированную вакцину, прогоняя препарат через все фазы тестирования. Глава Центра Гамалеи отметил, что в мировой практике существуют прецеденты, когда препараты испытывали на ограниченной выборке из нескольких десятков человек."Если модифицированная вакцина дает защитный эффект против нового штамма коронавируса, то мы можем сразу же запускать массовое производство препарата. Соответственно, мы можем быстро получить защиту от новых вариантов коронавируса", — заявил ученый.