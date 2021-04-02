Названы способы избавиться от головной боли без таблеток

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Как справиться с головной болью.В настоящее время в любой аптеке представлен широкий выбор разнообразных лекарственных средств, анестетиков и спазмолитиков, которые помогут избавиться от головной боли. Но что же делать, если не хочется глотать таблетки, которые способны навредить желудку.Как избавиться от головной боли без лекарств?Используйте холодный компрессЭто первое и самое простое средство, которое вы можете использовать, чтобы частично облегчить головную боль. Положите на лоб мягкое прохладное полотенце. Это поможет сузить кровеносные сосуды. Время от времени смачивайте ткань в холодной воде.Если вы предпочитаете более сильное средство с продолжительным действием, положите влажное полотенце в полиэтиленовый пакет и на 30 минут поместите его в морозильную камеру, затем используйте по назначению. Если у вас есть лед или упаковка замороженных овощей в морозильной камере, заверните их в полотенце и также приложите ко лбу.Сделайте теплую ванночку для ногЭто может показаться довольно неожиданным, но похоже, что теплая ванночка, в которую вы поместите ноги, поможет немного унять головную боль, поскольку данная процедура снижает давление на кровеносные сосуды в голове.А если добавить в воду немного горчичного порошка, ванночка будет еще более эффективной при лечении сильной головной боли.Пейте имбирный чайСделайте имбирный чай. Положите 3 ломтика свежего корня имбиря в 0,5 литра кипятка. Вдохните пары напитка и медленно отпейте.Это уменьшит воспаление за тот же период времени, как и после приема аспирина. Кроме того, целебное средство избавляет от тошноты.Выпейте свежевыжатый лимонный сокЕще один натуральный напиток, который действительно можно отнести к числу наилучших средств от головной боли — это простой свежевыжатый лимонный сок в натуральном виде или в качестве добавки к ромашковому чаю. Он снизит остроту болевых ощущений. Рекомендуется его употреблять по три-четыре чашки в день.Съешьте горсть миндаляЗнаете ли вы, что этот орех содержит вещество под названием салицин, которое используется при производстве многих обезболивающих препаратов? Так зачем принимать таблетки, если можно съесть горсть миндаля? Натуральное средство — гораздо более здоровая альтернатива.Используйте ароматические маслаУченые из Гарвардской медицинской школы советуют использовать для облегчения головной боли эфирные масла мяты перечной, эвкалипта, сандала, базилика и лаванды. Они обладают прекрасным успокаивающим действием при интенсивной головной боли. С их помощью можно сделать массаж или же налить их в аромалампу и просто подышать приятным и полезным ароматом.Глубоко вдохните запах этих масел, желательно удобно устроившись в темной и тихой комнате. Это уменьшит дискомфорт и успокоит разум. Также можно добавлять ароматические эфиры в теплую ванну или применять в виде ингаляций.Сделайте легкий массажМассаж кожи головы, мочки ушей и шеи улучшает кровообращение, снимает напряжение и отвлекает вас от боли. Базовую процедуру сделать легко: просто слегка надавите на виски и другие участки, например, на затылок, и массируйте их медленными круговыми движениями, создавая достаточное давление.Медитация, йога и спортСреди техник, избавляющих от головной боли без лекарств, ученые называют медитацию и занятия йогой. Эти методы лечения разума и тела могут помочь снизить стресс, а также поспособствуют формированию более здоровых привычек образа жизни, таких как полноценный сон, который тоже, как известно, является отличным лекарством от головной боли.Физические упражнения, если их выполнять регулярно, — еще одно естественное средство от головной боли. Спорт помогает сохранить здоровье сердца и кровеносных сосудов. Он также поднимает настроение, снимает стресс и помогает предотвратить множество заболеваний.