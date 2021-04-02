Ученые: Мед способен бороться с сердечными заболеваниями

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Мед может бороться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не менее эффективно, чем некоторые овощи и фрукты. К такому выводу, как пишет сетевое издание "Актуальные новости", пришли специалисты Университета Иллинойса в Урбана-Шампейне (США).Ученые подкрепляют свои слова результатами эксперимента, который был проведен на 25 мужчинах 18-68 лет. Опыт показал, что употребление разбавленного в воде меда привело к повышению содержания антиоксидантов в крови участников. Как отметила Ники Энгесет, ведущий автор научной работы, мед провоцирует умеренное защитное воздействие, направленное в том числе и на сердечно-сосудистую систему."Мед содержит такое же количество антиоксидантов, как, например, яблоки, шпинат, апельсины, клубника, и так далее. Вещества такого класса препятствуют сужению артерий, что очень полезно в контексте профилактики сердечных заболеваний", — сказала Энгесет на съезде Американского химического общества в Бостоне.Исследователи, кроме того, изучили воздействие меда на организм в опыте с кроликами, который продолжался в течение 12 недель. Промежуточные итоги опыта показали, что антиоксиданты в составе меда могут подавлять образование бляшек, которые закупоривают кровеносные сосуды, поэтому умеренное употребление меда может быть весьма полезным.