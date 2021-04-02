Белок, масла и фрукты: врач о продуктах для здоровья печени

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По словам врача, одним из лучших продуктов для поддержания здоровья печени являются животные источники белка с низким содержанием жира.Диетолог Марина Аплетаева перечислила в интервью продукты, употребление которых помогает сохранить здоровье печени. В первую очередь, заметила специалист, нужно есть достаточно постные белковые продукты – курятину, индейку, мясо кролика.«Что для печени нужно, что для нее полезно – это белки животного происхождения, не содержащие насыщенных жиров в большом количестве, если немного жир присутствует, это не страшно», - поделилась Аплетаева.Другая категория продуктов, полезных для здоровья печения, – содержащие много пищевых волокон или клетчатки. Эту группу составляют овощи, фрукты, ягоды, зелень, цельное зерно. Объясняя их пользу, врач пояснила, что пищевые волокна действуют как детоксикант: вместе с их выведением из организма также выводятся многие потенциально токсичные компоненты, что облегчает очистительную нагрузку, выполняемую в человеческом теле печенью, и способствует лучшему очищению от нежелательных веществ самого органа. Это благоприятно сказывается на регенерации печени.Помимо того, врач советует употреблять в пищу нерафинированные растительные масла – льняное, подсолнечное, оливковое. Аплетаева заметила, что жирные кислоты этих масел содействуют восстановлению функции разных органов.Говоря о продуктах, усвоение которых может негативно сказываться на состоянии печени, специалист уточнила, что«это продукты с высоким содержанием насыщенных жиров животного происхождения, поэтому свинину и баранину в рацион нужно включать ограниченно».