Диетолог назвала дневную норму кофе

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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о безопасной дневной норме кофе. Об этом сообщает РИА Новости.Врач отметила, что можно позволить себе 1-2 чашки кофе. Однако она сослалась на других экспертов, которые рекомендуют следить за количеством кофеина."1-2 чашки кофе в день – не крепкий или с молоком – можно позволить. Некоторые эксперты предлагают ограничивать кофеин – употреблять не более 3 мг кофеина на один килограмм массы тела. Это значит, что при массе тела 70 кг можно себе позволить не более 210 мг кофеина, то есть не более 5-6 чашек черного чая или трех маленьких эспрессо в день", — заявила эксперт.Она рассказала, что некоторым людям стоит ограничить употребление кофе. Это касается тех, у кого есть предрасположенность к повышению АД, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гастритом, язвой и другими болезнями ЖКТ.