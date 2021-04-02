Ученые выяснили, что скорость потребления пищи может влиять на набор веса

Международная группа специалистов провела исследования, согласно которому они сделали вывод, что скорость приема пищи напрямую связана с набором лишнего веса для людей в любом возрасте. Судя по выводам ученых, лучший способ похудеть – принимать пищу медленно. При этом, причины взаимосвязи между скоростью поглощения пищи и набором веса до сих не выявлены, возможно ученые будут работать над этим дальше.Для изучения проблемы ученые собрали данные более чем у восьмисот добровольцев, причем, как взрослых, так и детей. Все участники исследования заполняли опросники, где рассказывали о своих физических параметрах, рационе и пищевых привычках.Исследовав все опросные листы, ученые пришли к выводу, что скорость, с которой человек принимает пищу, напрямую влияет на его вес. И те, кто ест очень быстро, плохо пережевывая еду, чаще других склонны к полноте. При этом, результаты исследования показывают, что этой проблеме подвержены не только дети и подростки, как было заявлено в предыдущих исследованиях, но и взрослые люди, независимо от пола.Кроме этого, специалисты выявили интересные данные, согласно которым дети, родившиеся первыми в семье, едят намного быстрее своих младших братьев и сестер. При этом те, кто является в семье первым и единственным ребенком в семье, ест медленнее, чем первенцы, у которых есть младшие братья и сестры.