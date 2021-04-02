Ученые выяснили, что скорость потребления пищи может влиять на набор веса
Для изучения проблемы ученые собрали данные более чем у восьмисот добровольцев, причем, как взрослых, так и детей. Все участники исследования заполняли опросники, где рассказывали о своих физических параметрах, рационе и пищевых привычках.
Исследовав все опросные листы, ученые пришли к выводу, что скорость, с которой человек принимает пищу, напрямую влияет на его вес. И те, кто ест очень быстро, плохо пережевывая еду, чаще других склонны к полноте. При этом, результаты исследования показывают, что этой проблеме подвержены не только дети и подростки, как было заявлено в предыдущих исследованиях, но и взрослые люди, независимо от пола.
Кроме этого, специалисты выявили интересные данные, согласно которым дети, родившиеся первыми в семье, едят намного быстрее своих младших братьев и сестер. При этом те, кто является в семье первым и единственным ребенком в семье, ест медленнее, чем первенцы, у которых есть младшие братья и сестры.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://planet-today.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий