Кардиологи узнали, что на самом деле вызывает болезни сосудов

Медицинская школа Вашингтонского университета нашла ген, который, вероятно, вызывает ишемическую болезнь сердца независимо от уровня холестерина. Этот ген также важен, с точки зрения развития других заболеваний, сопряженных с сердечно-сосудистой функцией.Итак, ген SVEP1 связан с производством белка, который стимулирует образование бляшек в артериях. У мышей, лишенных одной копии SVEP1, было меньше бляшек в артериях, чем у мышей с обеими копиями, показали эксперименты. Также в рамках работы исследователи выборочно уменьшили концентрацию белка в стенках артерий мышей, что еще больше снизило риск атеросклероза.А, оценивая генетические данные человека, исследователи обнаружили, что генетические вариации, влияющие на уровни этого белка в организме, коррелируют с риском появления бляшек в артериях. В целом генетически детерминированные высокие уровни белка означают более высокий риск появления атеросклеротических бляшек и наоборот.Также более высокий уровень белка коррелировал с более высоким риском диабета и более высокими показателями артериального давления. Данный белок представляет собой сложную структурную молекулу и вырабатывается гладкомышечными клетками сосудов. Белок, помимо прочего, вызывает воспаление в отложениях-бляшках на стенках артерий и делает их менее стабильными. В случае отрыва возможен инсульт или сердечный приступ.