Четыре повседневные привычки для тех, кто мечтает о длинных волосах

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Они помогут ускорить рост волос.О красоте и здоровье волос следует тщательно заботиться. Прежде всего вам понадобится грамотный и поэтапный уход. В частности, быстро отрастить безупречные локоны помогут несколько простых и полезных привычек.Отдельные важные вещи для вашей красоты на первый взгляд кажутся незначительными: температура воды, в которой вы моете волосы, или продолжительность расчесывание. Поэтому 4 повседневные привычки могут ускорить рост ваших волос.4 повседневные привычки, которые помогут отрастить волосыНе мойте голову каждый день, если это возможно. Кожа головы выделяет определенное количество жира, который образует на волосах как защитный барьер. А чрезмерное мытье головы его разрушает. Если это происходит очень часто, то кожа головы начинает производить еще больше жира, от чего быстрее загрязняются локоны. Волосы будут красиво выглядеть и не жирнеть слишком быстро, если вы будете мыть их не более 3 – 4 раз в неделю.Используйте теплую воду для мытья головы. Контрастный душ негативно влияет на рост волос. Ведь горячая вода травмирует чешуйки волос, поэтому они становятся ломкими и неэстетично пушистыми. Мойте волосы теплой водой, избегая температурных скачков.Расчесывайте волосы тщательно и долго. С помощью этого процесса можно не только красиво уложить шевелюру, но и ускорить ее рост. Пользуйтесь массажными щетками-расчески, которые предназначены для улучшения кровообращения кожи головы, чем активизируют рост новых здоровых волос. Ежедневно расчесывайте волосы в течение 10 – 15 минут, и впоследствии заметите эффектный результат.Выбирайте правильные наволочки и аксессуары для волос. Волосы обладают хрупкой структурой, состоящей из мелких чешуек. Если завязывать локоны слишком тугими резинками или пользоваться заколками, которые могут травмировать волосы, то можно вызвать ломкость волос и сечение кончиков. Поэтому закрепляйте пряди шелковыми резинками или пластиковыми резинками-пружинками. В частности, жесткая ткань для наволочки травмирует волосы. Поэтому отдавайте предпочтение постельному белью из гладкого шелка или надевайте шелковый тюрбан для сна.