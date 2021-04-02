Ученые выявили связь между долголетием и уровнем железа в крови

Для увеличения продолжительности жизни недостаточно правильно питаться, заниматься спортом и отказываться от вредных привычек.Специалисты выявили связь между долголетием и уровнем железа в крови, сообщает портал Eat This, Not That.Так, в ходе исследования экспертами были изучены ДНК двух групп людей. Первые прожили долгую и здоровую жизнь, а вторые – имели различные заболевания и умерли в довольно раннем возрасте.Выяснилось, что люди с высоким уровнем железа могут умереть более молодыми. Однако и низкий уровень железа в крови также может привести к проблемам со здоровьем.«Мы впервые показали, что для большинства людей небольшое снижение содержания железа в крови, по сравнению с их текущим уровнем, вероятно, окажется полезным», – объяснили ученые.Кроме того, ученые обнаружили, что некоторые вариации ДНК, повышающие уровень железа в крови с рождения, могут увеличить вероятность развития возрастных заболеваний, а также повысить риск преждевременной смерти. В связи с этим ученые настоятельно рекомендуют контролировать содержание железа в организме.В начале марта стало известно, что ученые из подмосковной Дубны запатентовали простую и эффективную тест-систему, позволяющую выявить предрасположенность человека к долголетию. По словам разработчиков, этот метод обнаруживает в человеке особую форму гена FOXO3, увеличивающую продолжительность жизни.Кроме того, доктор Амир Хан, являющийся экспертом в области регенеративной медицины, поделился диетическими хитростями, которые способствуют долголетию. Так, он призвал питаться «чистыми» продуктами, которые изготовлены из здоровых животных, рыб и птиц. По его словам, оптимальная порция еды не должна превышать размера ладони – около 75 граммов.При этом продолжительность жизни способно увеличить и снижение потребляемых калорий на 10-15%.