Сок квашеной капусты: четыре положительных эффекта для здоровья

Сок квашеной капусты обеспечивает организм важными веществами – витамином В12, бета-каротином, фолиевой кислотой.Регулярное питье сока квашеной капусты позволяет рассчитывать на четыре положительных эффекта для здоровья, – об этом говорят медицинские эксперты издания Focus (Германия).Обеспечивает витаминами. Квашеная капуста – очень богатый источник витаминов. Помимо витамина С, обладающего антиоксидантным действием и укрепляющего иммунную систему организма, она также содержит витамин К, необходимый для здоровых процессов свертывания крови, хорошего состояния костей. Еще один витамин – B12 поддерживает здоровье нервной системы. Другие компоненты – фолиевая кислота и бета-каротин, предшественник витамина А.Обеспечивает минералами. Квашеная капуста и сок из нее также содержат много минералов, включая калий, магний и кальций. Их положительный эффект заключается в благотворном влиянии на сердце, состояние кровяного давления, нервов, мышц, костей.Укрепляет иммунитет. Молочнокислые бактерии сока квашеной капусты могут действовать как естественные пробиотики, очищающие кишечную флору и мешающие заселяться патогенам. Результат – хорошее пищеварение и сильный иммунитет.Помогает при запоре. Еще один полезный эффект, которым славится сок квашеной капусты, – его способность стимулировать пищеварение, действуя как мягкое слабительное. Важно не перебарщивать, иначе может возникать диарея.Что следует знать. Все ферментированные продукты, включая квашеную капусту, содержат гистамин. Если имеется его непереносимости, употребление продукта и сока может провоцировать негативные реакции, включая тошноту и головную боль.