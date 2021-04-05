Для помощи мышцам надо есть меньше сахара

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Сокращение количества сахара в рационе поможет в деле восстановления мышц из-за их повседневного износа. К такому выводу пришли ученые из Университета Токио в Японии.Диета с низким количеством сахара поможет сохранить мышцы более крепкими и здоровыми, что важно для здорового образа жизни. Японские исследователи напоминают, что человеческие мышцы подвергаются ежедневному износу из-за их регулярного использования, но они постоянно восстанавливаются. К слову, этот процесс используют спортсмены, когда в ходе усиленных тренировок они искусственно вызывают множественные разрывы мышечных волокон. Во время стадии восстановления волокна формируются заново и в большем объеме, что и приводит к увеличению мышечной массы.Исследование показало, что так называемые клетки-сателлиты скелетных мышц, являющиеся ключевыми в деле их восстановления, быстрее увеличиваются в размерах в среде с низким содержанием сахара или глюкозы. Таковы результаты лабораторных опытов, которые противоречат распространенному мнению о том, что клеткам млекопитающих лучше в сладкой сахарной среде, так как глюкоза якобы подпитывает их деятельность. Но исследование показало, что это не так. Его результаты изложены в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology.Отметим, что эксперименты проводились в чашках Петри. Более высокий уровень глюкозы отрицательно воздействовал на клетки-сателлиты скелетных мышц, а вот при снижении количества сахара их число росло. С первого взгляда, это кажется нелогичным, ведь глюкозу считают топливом для роста клеток. Но ученые использовали фермент глюкозооксидазу, добиваясь низких уровней сахара. В этой обедненной глюкозой среде клетк-сателлиты с поразительной скоростью размножались и жили вполне нормально.