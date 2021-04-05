Назван самый опасный для здоровья алкогольный напиток

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Важно не злоупотреблять этими напитками.Все знают о том, что алкогольные напитки в большом количестве очень сильно вредят организму, но не у всех людей получается полностью отказаться от употребления спиртного. Однако, психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев рекомендуется отказаться хотя бы от одного, который, по его мнению, считается самым вредным.Специалист отметил, что самыми опасными для здоровья являются коктейли, потому что в их составе разные виды алкоголя, много вкусовых добавок и красителей. Алкогольные коктейли делают большей частью на основе крепких видов алкогольных напитков (джина, виски или рома), в последнее время набирают популярность коктейли на базе водки и текилы.Если ими злоупотреблять, то утром будет болеть не только голова, но и весь организм. Также нарколог рассказал о пиве. По его словам, оно также наносит вред здоровью, потому что на большинстве предприятий его производят из концентрата. А вот самыми безопасными, по мнению эксперта, являются напитки, которые получают путем естественного брожения виноградных соков. Крепость вин может варьироваться от 9 до 14 оборотов, и их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма.