Кардиологи определили продукты, показанные при стрессе
В свою очередь, флаванолы (растительные соединения, дающие овощам, фруктам, ягодам яркую окраску) положительно влияют на работу эндотелия, выстилающего внутреннюю поверхность сосудов. Таким образом, данные соединения способны нормализовать давление. Флаванолов много в какао, горьком шоколаде, зеленом чае, винограде, красном вине, ежевике, вишне, малине.
Ученые провели эксперимент с привлечением 30 здоровых человек, которым предложили выпить либо напиток с высоким содержанием флаванолов (какао), либо напиток со вкусом какао, но с низким содержанием флаванолов. Через 1,5 часа всех участников попросили в течение 8 минут выполнять сложные задания, вызывавшие стресс. Параллельно ученые наблюдали за сосудами. У добровольцев, пивших какао с высоким содержанием флаванолов, функция эндотелия и кровообращение в целом пострадали вследствие стресса значительно меньше, чем у остальных.
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