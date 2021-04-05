Кардиологи определили продукты, показанные при стрессе

Бирмингемский университет советует после пережитого стресса выпить какао или съесть немного горького шоколада. Медики констатируют: на фоне сильного стресса даже у здоровых людей резко учащается сердцебиение, временно нарушается функция кровеносных сосудов и поднимается давление. Все это повышает риск инфаркта, инсульта или других сердечно-сосудистых отклонений.В свою очередь, флаванолы (растительные соединения, дающие овощам, фруктам, ягодам яркую окраску) положительно влияют на работу эндотелия, выстилающего внутреннюю поверхность сосудов. Таким образом, данные соединения способны нормализовать давление. Флаванолов много в какао, горьком шоколаде, зеленом чае, винограде, красном вине, ежевике, вишне, малине.Ученые провели эксперимент с привлечением 30 здоровых человек, которым предложили выпить либо напиток с высоким содержанием флаванолов (какао), либо напиток со вкусом какао, но с низким содержанием флаванолов. Через 1,5 часа всех участников попросили в течение 8 минут выполнять сложные задания, вызывавшие стресс. Параллельно ученые наблюдали за сосудами. У добровольцев, пивших какао с высоким содержанием флаванолов, функция эндотелия и кровообращение в целом пострадали вследствие стресса значительно меньше, чем у остальных.