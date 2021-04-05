Диетолог рассказал, полезны ли субпродукты
Субпродукты. Как часто мы думаем, что это отличный продукт. Во-первых, цена, во-вторых, из печени, сердечек и желудочков можно приготовить уйму вкусного. Но есть предположение, что мало кто задумывался, насколько опасными могут быть субпродукты, а некоторые из них – нельзя есть категорически.
Как, к примеру, и ряд продуктов, в которых содержатся опасные металлы. Вместе с диетологом Натальей Кивой разберемся с субпродуктами подробней.
Чем опасны субпродукты?
«Субпродукты – это фильтры, накапливающие вредные вещества, такие как свинец, ртуть, кадмий и другие яды и токсины. А также, большое количество холестерина. Что может привести к образованию холестериновых бляшек и закупорке сосудов. Особенно подвержены этому люди пожилого возраста, с недостаточным обменом веществ. Теперь о каждом субпродукте подробней»
, – говорит Наталья Кива.
Самые опасные субпродукты:
Свиная, говяжья печень
Кроме холестерина, опасна еще и наличием пуриновой кислоты, которая стимулирует синтез мочевой кислоты в организме, что в конечном итоге приводит к развитию подагры.
Куриная печень
Содержит протеины, которые вызывают аллергические реакции, особенно у маленьких детей. А также противопоказана людям с хроническими заболеваниями почек.
Даже если и разрешается употребление печени, то не более 100 г женщинам и 150 г мужчинам, и не более 2-х раз в месяц.
Чистые субпродукты:
Чистыми субпродуктами, рекомендуемыми к употреблению в пищу, являются: сердце, язык и желудочки птицы. Рекомендуется включать в рацион питания детей, беременных женщин, больных анемией.
Язык говяжий и телячий содержат:
медь
железо
цинк
витамины группы В
полезные белки
Сердце
Это самый чистый и безопасный субпродукт. В нем есть:
магний
железо
медь
белки
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