Диетолог рассказал, полезны ли субпродукты

Не все субпродукты одинаково полезны.Субпродукты. Как часто мы думаем, что это отличный продукт. Во-первых, цена, во-вторых, из печени, сердечек и желудочков можно приготовить уйму вкусного. Но есть предположение, что мало кто задумывался, насколько опасными могут быть субпродукты, а некоторые из них – нельзя есть категорически.Как, к примеру, и ряд продуктов, в которых содержатся опасные металлы. Вместе с диетологом Натальей Кивой разберемся с субпродуктами подробней.Чем опасны субпродукты?«Субпродукты – это фильтры, накапливающие вредные вещества, такие как свинец, ртуть, кадмий и другие яды и токсины. А также, большое количество холестерина. Что может привести к образованию холестериновых бляшек и закупорке сосудов. Особенно подвержены этому люди пожилого возраста, с недостаточным обменом веществ. Теперь о каждом субпродукте подробней», – говорит Наталья Кива.Самые опасные субпродукты:Свиная, говяжья печеньКроме холестерина, опасна еще и наличием пуриновой кислоты, которая стимулирует синтез мочевой кислоты в организме, что в конечном итоге приводит к развитию подагры.Куриная печеньСодержит протеины, которые вызывают аллергические реакции, особенно у маленьких детей. А также противопоказана людям с хроническими заболеваниями почек.Даже если и разрешается употребление печени, то не более 100 г женщинам и 150 г мужчинам, и не более 2-х раз в месяц.Чистые субпродукты:Чистыми субпродуктами, рекомендуемыми к употреблению в пищу, являются: сердце, язык и желудочки птицы. Рекомендуется включать в рацион питания детей, беременных женщин, больных анемией.Язык говяжий и телячий содержат:медьжелезоцинквитамины группы Вполезные белкиСердцеЭто самый чистый и безопасный субпродукт. В нем есть:магнийжелезомедьбелки