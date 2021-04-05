Названы способы справиться с приступом паники

Способы, которые действительно работают.Эта статья не для тех, кто перманентно пребывает в состоянии паники и других подобных состояниях. Эта информация адресована тем, кто держит свой центр равновесия, благодаря чему умеет не поддаваться паническим настроениям, имеет личный опыт побед и чудес, опыт режиссера и творца своей жизни, способного управлять тем, что происходит.Состояние паники – катализатор теневых аспектов. Что делать тем, кто в паникеКогда поднимается паника – не важно, по каким причинам, – у людей выключается осознанность и включается инстинкт выживания. В инстинкте выживания «мозгов» нет. Для того чтобы выжить, животные начинают бежать, прятаться, хватать и т.п. Каким бы продвинутым человек не был, сколько бы над собой он не работал, в состоянии паники выключаются все наработки. На поверхность поднимается все самое темное, страшное, непризнанное, неприятное, что есть внутри.Преодолеть панику вам помогут элементарные простые действия:Сделайте свой сон более комфортным. Для этого утяжелите свое одеяло (возьмите более тяжелое или используйте два-три). Такое «утяжеление» психологически позволяет мозгу расслабиться, почувствовать себя в безопасности, благодаря чему клетки отдыхают.С точки зрения тела, многое завязано на кишечник, поэтому нормализуйте режим и качество питания. Добавьте в свой рацион омега-3, магний. Эти компоненты достаточно быстро дают эффект от своего наличия в организме.Если вас накрывает, возьмите пожевать жевательную резинку или просто тщательно пережевывайте любую пищу.Будет полезна любая физическая нагрузка. Это может быть хотя бы десять приседаний.Также успокаивают ум любые рутинные действия, которыми вы привыкли заниматься. Когда накрывает паника и включается режим выживания, у человека появляется неконтролируемое желание срочно предпринимать какие-то действия.В такие моменты выключается осознанность, и включается режим «надо что-то делать». Чтобы нейтрализовать этот всплеск «надо делания», займитесь чем-то полезным, например, по дому (протрите пыль, снова перемойте полы и т.п.). Это поможет занять себя и переключиться на другое.В моменты приступа паники не забывайте о дыхании. Подышите медленно и глубоко.Перестаньте спасать – транслируйтеНе стоит пытаться переубеждать кого-либо. Будьте ретранслятором, радиостанцией, транслирующей частоту для гармонизации. Спасать кого-либо – дело сомнительное. Сейчас каждому доступна любая информация. Если вас что-либо интересует, у вас есть все возможности получить нужную информацию – из разных источников, разных уровней вибраций. Какова бы ни была ваша ситуация, всегда найдется специалист/источник информации, который может объяснить и предложить рекомендации по ее урегулированию. Сейчас не существует вариантов «не видеть и не слышать». Если вы выбираете быть слепыми и глухими, это ваш осознанный выбор.