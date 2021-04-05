Ученые рассказали, какие привычки питания вредят почкам
Они запускают реакцию Майяра. Это химическая реакция между аминокислотами и сахарами, которая происходит при нагревании. Параллельно производится активация сигналов опасности в теле, что провоцирует воспаление и развитие хронических болезней почек. Восстановить баланс в работе ЖКТ и улучшить показания почек помогут продукты, содержащие резистентный крахмал.
Его можно найти в таких продуктах как овес, вареный и охлажденный рис, ячмень, фасоль и бобовые (черная фасоль и горох), картофельный крахмал (добавка), приготовленный и охлажденный картофель. Попадая в нижний отдел кишечника, данные продукты служат пищей для полезных кишечных бактерий. Происходит процесс ферментации с выделением противовоспалительных соединений.
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