Врач объяснила, почему иногда диеты не работают

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В каких случаях диета вредит здоровью.Многие женщины хотя бы раз в жизни сталкивались с проблемой снижения веса и пробовали различные способы похудения. Как правило, приходится вводить жесткие ограничения для сброса лишних кило: отказываться от какой-то группы продуктов, резко уменьшать калорийность пищи или использовать узкий набор разрешенных продуктов.Об этом рассказала диетолог Светлана Фус.Многие, особенно не задумываясь, использует подобные чудо-диеты, надеются на быстрый результат и верят, что это поможет оставаться в хорошей форме. Но прежде чем следовать таким диетам или отдавать предпочтение “продуктам для похудения”, вы должны знать, как работают такие методы и какой будет эффект. На самом деле они могут нанести вред здоровью и негативно отразиться на внешнем виде.Многократные попытки сбросить вес быстро и с помощью диет приводят к обратному эффекту – устойчивой полноте, недомоганию, депрессии. Причина проста: большинство диет работают по одному принципу: сбить с толку организм, заставить его сжигать жиры, подавить аппетит.Обычно предлагают следующие варианты:Исключать жиры – жирная пища вызывает ожирение, повышает холестерин, развивает атеросклероз и т. д.Убрать углеводы, все проблемы от них – диабет, инсулин, ожирение и т. п.Устранить белки – они закисляют организм, отравляют его ацетоном, ускоряют старение и прочее.Да, все это верно в случае чрезмерного потребления … поэтому нужно научиться соблюдать норму. Отказ от белков, жиров или углеводов приведет к множеству проблем …Часто встречающаяся ошибка – покупать продукты с низким содержанием жира. Выбирая их, многие считают, что они полезны и являются необходимым компонентом диеты для снижения веса. Но это далеко не так. Очень часто для улучшения вкуса продуктов с низким содержанием жира производители добавляют больше сахара, ароматизаторов и стабилизаторов, которые снижают их пищевую ценность и пользу для организма.Это касается в первую очередь молочных продуктов с пониженной или нулевой жирностью. Жиры необходимы для поддержания функционирования всех систем организма, поскольку входят в состав клеточных мембран, гормонов, жирорастворимых витаминов A, D, E и К. Чувство сытости также связано с употреблением жиров. Поэтому порция обезжиренного творога или йогурта в рационе тех, что худеет, станет достаточно большой. Кроме того, обезжиренные молочные продукты высококалорийны за счет углеводов, поэтому сократить потребление калорий будет проблематично.Выбирая молочные продукты, отдавайте предпочтение продуктам со средним содержанием жира: 2,5-3,2% для молока, 15% для сметаны, 3-4% для йогуртов, 5-9% для сыра.Еще распространенная ошибка – исключать из питания лактозу, глютен, когда нет пищевой аллергии или непереносимости этих компонентов.Многолетний опыт работы диетологом научил меня важному – соблюдением диет не решаются проблемы с весом! Как врач, я противник любых диет. Любой ограничительный рацион, особенно низкокалорийные диеты, запреты и отказ от продуктов – это еще и дополнительный стресс для организма.Чтобы вы могли нормализовать вес и удерживать результат, вам нужно другое – здоровое питание, которое требует регулярности и разнообразия. А еще адекватная физическая нагрузка. Ни один суперпродукт не спасет. Он может стать полезным дополнением к обычному рациону питания.Нет однозначно хороших или однозначно плохих продуктов. Ключевую роль играет баланс. А экстремальными действиями, запретами или отказами можно только его нарушить.На самом деле нам всем нужно сбалансированное и здоровое питание. Именно оно – ключевой фактор для нормализации веса. Важен баланс белков, жиров и углеводов, микронутриентов и витаминов, водно-солевой баланс и баланс энергии, отдыха и нагрузок.