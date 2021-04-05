Диетолог назвал способ избавиться от мешков под глазами

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Это распространенная проблема.Индийский диетолог Пуджа Махиджа перечислила простые способы, которые помогут избавиться от мешков под глазами. Людям с данной проблемой следует пересмотреть свой рацион.Пуджа Махиджа призвала не пугаться мешков под глазами по утрам и предложила в этом случае умыться прохладной водой. Данный способ должен помочь значительно уменьшить отеки. Если этого не произошло, то следует пересмотреть свой рацион.Специалист порекомендовала включить в повседневное меню большое количество овощей и фруктов, а также увеличить ежедневное потребление воды до двух-трех литров. Людям с данной проблемой необходимо пить меньше чая, кофе, алкогольных и энергетических напитков, поскольку они усиливают вывод жидкости из организма. Петрушка, которую можно добавлять в салаты или супы, поможет избавиться от накопленных токсинов.Медик дополнила, что с мешками под глазами прекрасно справится специальный коктейль, который состоит из огурца, сельдерея, помидора, петрушки и нескольких капель лаймового сока. Если отеки не проходят длительное время, болят и увеличиваются, то следует обратиться к врачу, поскольку это может говорить о патологии почек.