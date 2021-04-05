Диетолог рассказал о роли витамина D в похудении
Роль витамина D часто недооценивают, в то же время он действительно важен для работы организма, начиная с регуляции гормонов и заканчивая усвоением кальция. Но имеет ли он отношение к весу и похудению.
Исследования не показали, что витамин D способствует снижению или увеличению веса, но связь все-таки существует. Низкий уровень витамина D способствует ожирению. Учитывая то, что этот витамин является жирорастворимым, людям с избыточным весом может потребоваться больше D, чем людям с нормальной массой тела.
У людей с избыточным весом или ожирением уровень витамина D обычно ниже, но научно не было доказано, что добавки этого витамина могут помочь с потерей веса. Однако адекватный уровень витамина D способствует общему здоровью, которое включает и поддержание здорового веса,
– отметила диетолог Моргин Клэр.
Витамин D
Витамин D – это гормон, который вырабатывается телом, когда кожа подвергается воздействию солнца. Вы также можете получить его из рациона или добавок.
Какие функции выполняет витамин D
регулирование гормонов
усвоение кальция
усвоение жирорастворимых витаминов
поддержка прочности костей
регулирование работы иммунной системы
противовоспалительное действие
снижение риска депрессии и других психических расстройств
Детали исследования
В исследовании женщины с избыточным весом и ожирением принимали добавки витамина D в течение 12 недель, это способствовало уменьшению жировых отложений, но не потере веса.
Кроме того, ученые доказали, что витамин D может подавлять накопление жировых клеток в организме и даже защищать от ожирения.
Признаки дефицита витамина D:
утомляемость
депрессивные настроения
боль в костях и мышцах
ощущение слабости
мышечные спазмы
потеря волос
изменение цвета зубов
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