Диетолог рассказал о роли витамина D в похудении

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Веская причина следить за рационом.Роль витамина D часто недооценивают, в то же время он действительно важен для работы организма, начиная с регуляции гормонов и заканчивая усвоением кальция. Но имеет ли он отношение к весу и похудению.Исследования не показали, что витамин D способствует снижению или увеличению веса, но связь все-таки существует. Низкий уровень витамина D способствует ожирению. Учитывая то, что этот витамин является жирорастворимым, людям с избыточным весом может потребоваться больше D, чем людям с нормальной массой тела.У людей с избыточным весом или ожирением уровень витамина D обычно ниже, но научно не было доказано, что добавки этого витамина могут помочь с потерей веса. Однако адекватный уровень витамина D способствует общему здоровью, которое включает и поддержание здорового веса,– отметила диетолог Моргин Клэр.Витамин DВитамин D – это гормон, который вырабатывается телом, когда кожа подвергается воздействию солнца. Вы также можете получить его из рациона или добавок.Какие функции выполняет витамин Dрегулирование гормоновусвоение кальцияусвоение жирорастворимых витаминовподдержка прочности костейрегулирование работы иммунной системыпротивовоспалительное действиеснижение риска депрессии и других психических расстройствДетали исследованияВ исследовании женщины с избыточным весом и ожирением принимали добавки витамина D в течение 12 недель, это способствовало уменьшению жировых отложений, но не потере веса.Кроме того, ученые доказали, что витамин D может подавлять накопление жировых клеток в организме и даже защищать от ожирения.Признаки дефицита витамина D:утомляемостьдепрессивные настроенияболь в костях и мышцахощущение слабостимышечные спазмыпотеря волосизменение цвета зубов