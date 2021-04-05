Обладатели рыжих волос ощущают боль не так, как остальные
Уже было известно, что неспособность рыжеволосых людей загорать связана с неактивными вариантами рецептора меланокортина 1. Теперь же специалистов заинтересовали болевые пороги у рыжеволосых людей. Был проведен анализ с использованием рыжих мышей. У них, как и у людей, присутствует вариант, делающий нерабочим рецептор меланокортина 1, а также проявляется более высокий болевой порог.
Команда ученых обнаружила, что потеря функции рецептора меланокортина 1 у рыжеволосых мышей заставила меланоциты животных секретировать более низкие уровни проопиомеланокортина. Он расщепляется на различные гормоны, среди которых есть соединения, увеличивающие чувствительность к боли, и те, что блокируют боль. Присутствие этих гормонов поддерживает баланс между опиоидными рецепторами, подавляющими боль, и рецепторами меланокортина 4, усиливающими восприятие боли.
У рыжих мышей низкий уровень обоих гормонов, казалось бы, приводит к нейтрализации эффекта. Однако организм также производит дополнительные факторы, не связанные с меланоцитами, которые активируют опиоидные рецепторы, участвующие в блокировании боли. И чистым эффектом более низких уровней гормонов, связанных с меланоцитами, является усиление опиоидных сигналов, что меняет порог боли.
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