Кофе поможет любителям спорта похудеть

Исследование показало, что употребление кофе перед дневными тренировками позволяет сжигать больше жира в организме. Следовательно, кофеин может помочь спортсменам избавиться от лишнего веса.В авторитетном издании Journal of the International Society of Sports Nutrition опубликованы результаты исследования, показывающего способность кофеина помогать в деле сжигания жира во время тренировок. Особенно эффективен кофе в том случае, если он употребляется перед дневными тренировками. Таковы результаты тройного слепого исследования, в ходе которого использовался кофеин, растворенный в воде. Следовательно, добровольца не знали, что именно они употребляют. Перед тренировками все они получали либо кофеин, либо плацебо.Некоторые участники экспериментов проходили через утренние тренировки, другие через дневные, которые осуществлялись после 16:00 Установлено, что те, кто получал перед нагрузками кофеин, сжигали жир на 29% быстрее, по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Вероятно, это будет справедливо в отношении не только кофе, но и энергетических напитков, содержащих кофеин.Многие спортсмены-профессионалы и любители ищут различные способы быстрого избавления от лишнего жира с помощью тренировок. Исследование показало множество других преимуществ, связанных с умеренным употреблением кофе. В частности, этот напиток защищает от старческого слабоумия, инсультов, рака толстой кишки и сердечно-сосудистых заболеваний за счет содержащихся в нём антиоксидантов. Наконец, любители кофе реже сталкиваются с диабетом второго типа. А вот чрезмерное употребление кофе может перевозбудить сердце. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)