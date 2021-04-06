Диетолог назвал самое полезное и вредное блюдо из яиц
Самое полезное и вредное блюдо из яиц назвал врач диетолог Михаил Гинзбург. Специалист заявил, в частности, что
«самое полезное – это яйцо пашот».
Помимо того, специалист одобрил омлет с овощами.
Говоря о пользе яиц для здоровья, Гинзбург указал на их состав, содержащий ценные микроэлементы – например, крайне важный для здоровья иммунной системы селен. Еще один компонент, лецитин, препятствует образованию камней в желчном пузыре и накоплению «плохого» холестерина в кровеносных артериях. Также, добавил врач,
«в яйцах содержится оказывающий профилактику деменции холин, витамины D и А».
Между тем, некоторые блюда из яиц специалист отнес к однозначно вредным. Эти варианты – яичница с колбасой или мясом. Гинзбург предупредил, что при регулярном употреблении яиц вместе с красным мясом возрастают риски развития атеросклероза, рака поджелудочной железы и кишечника.
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