Диетолог назвал самое полезное и вредное блюдо из яиц

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По словам диетолога, яичницу можно готовить так, что завтрак этим блюдом станет серьезной угрозой для здоровья.Самое полезное и вредное блюдо из яиц назвал врач диетолог Михаил Гинзбург. Специалист заявил, в частности, что«самое полезное – это яйцо пашот».Помимо того, специалист одобрил омлет с овощами.Говоря о пользе яиц для здоровья, Гинзбург указал на их состав, содержащий ценные микроэлементы – например, крайне важный для здоровья иммунной системы селен. Еще один компонент, лецитин, препятствует образованию камней в желчном пузыре и накоплению «плохого» холестерина в кровеносных артериях. Также, добавил врач,«в яйцах содержится оказывающий профилактику деменции холин, витамины D и А».Между тем, некоторые блюда из яиц специалист отнес к однозначно вредным. Эти варианты – яичница с колбасой или мясом. Гинзбург предупредил, что при регулярном употреблении яиц вместе с красным мясом возрастают риски развития атеросклероза, рака поджелудочной железы и кишечника.