Сахар мешает процессу восстановления мышечной ткани, показали тесты
Считается, клетки тела используют в качестве источника энергии сахар. Но с сателлитными клетками, оказалось, все по-другому. Эксперименты с клеточными культурами в чашке Петри показали: более высокий уровень глюкозы отрицательно влиял на скорость роста данных клеток. А вот среда с более низким содержанием глюкозы приводила к активному размножению клеток.
Команда ученых также добавила к клеткам глюкозооксидазу - фермент, переваривающий глюкозу, чтобы добиться еще более низких уровней глюкозы. Сателлитные клетки нормально размножались даже в такой среде. Значит, эти стволовые клетки получают энергию не из сахара, а из совершенно другого источника. Данный факт также объясняет, почему у диабетиков с повышенным уровнем сахара наблюдается потеря мышечной массы.
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