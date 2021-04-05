Сахар мешает процессу восстановления мышечной ткани, показали тесты

Исследователи из Токийского столичного университета показали, что сателлитные клетки скелетных мышц, ключевые элементы для восстановления мышц, лучше размножаются в среде с низким содержанием глюкозы. Сателлитные клетки - это особый тип стволовых клеток, залегающих в мышечных волокнах. Когда мышечные клетки повреждаются, клетки-сателлиты активируются, включаются в процесс размножения и в итоге интегрируются в мышечные клетки, восстанавливая повреждения и поддерживая мышечную массу.Считается, клетки тела используют в качестве источника энергии сахар. Но с сателлитными клетками, оказалось, все по-другому. Эксперименты с клеточными культурами в чашке Петри показали: более высокий уровень глюкозы отрицательно влиял на скорость роста данных клеток. А вот среда с более низким содержанием глюкозы приводила к активному размножению клеток.Команда ученых также добавила к клеткам глюкозооксидазу - фермент, переваривающий глюкозу, чтобы добиться еще более низких уровней глюкозы. Сателлитные клетки нормально размножались даже в такой среде. Значит, эти стволовые клетки получают энергию не из сахара, а из совершенно другого источника. Данный факт также объясняет, почему у диабетиков с повышенным уровнем сахара наблюдается потеря мышечной массы.