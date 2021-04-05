Брокколи, лосось и другие продукты, за которые мы зря переплачиваем

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Принято считать, что дороговизна продукта в том числе определяет его полезность. Лосось якобы эффективнее других видов рыб, брокколи и только помогает похудеть. Но стоимость пищевой корзины в таком случае существенно возрастает. Хотя на полках магазинов однозначно есть аналоги, которые по каким-то причинам могут оставаться “не у дел”. Справедливо? Не совсем - ни к этим продуктам, ни к вашему кошельку.Статья на MedikForum.ru - явная инструкция к действию. Надеемся, что впредь вы не будете тратить слишком много денег на подобные продукты, а замените их не менее качественными продуктами, но более дешевыми.Мясо индейкиПозиционируют как диетический суперфуд, однако на деле он практически идентичен с курицей. Индейка при этом существенно дороже своего аналога. Не хотите переплачивать? Перейдите на курицу, а ещё не менее полезны яйца - они тоже являются источниками белка, витаминов и нужных минеральных веществ. Идеально с курицей есть бобовые, которые тоже богаты белком, только растительным. Благодаря такому сочетанию можно уменьшить уровень “плохого” холестерина и вывести вредные токсины.БрокколиОвощ легко заменяется на другие идентичные - морковь, капусту, свеклу, репу. Все необходимые элементы из брокколи точно есть в вышеперечисленных продуктах - это витамины А, С, Е, К, РР, группы В, калий, кальций, магний, хлор и так далее. Но самым лучшим альтернативным продуктом всё-таки станет квашеная капуста без соли и сахара. Это идеально для молодости и красоты человека.ЛососьА вместе с ним и форель, сёмга. Продукт во многих широтах нашей необъятной родины неимоверно дорогой, хотя в холодильниках супермаркетов и рынков вы можете встретить более дешевые аналоги. Например, берите смело скумбрию, мойву, минтай. Все они помогают эффективно расщеплять жиры, помогают похудеть, обретя фигуру своей мечты, улучшить гормональный фон и ускорить регенерацию кожи.АвокадоАвокадо видится как продукт ото всех болезней и страданий человека. Якобы в нем много полезных для молодости, здоровья и красоты веществ. И это реальность, однако не обязательно тратить больше 100 рублей за один плод, если можно найти замену этому чудо-продукту. Такой же состав вы найдёте в фасоли, свекле, орехах.АнанасУпотребление ананаса нередко связывают с диетами - наличие в составе такого вещества как бромелаин помогает эффективнее расщеплять жиры, способствовать похудению. Но самого вещества больше всего в листьях, которые не идут в пищу. Поэтому лучше заменить дорогостоящий продукт на киви - в нем есть схожее по свойствам вещество под названием актинидин.