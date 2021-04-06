«Знать свою личную дозу»: назван гарантированный способ избежать избежать похмелья
Гарантированный способ не пострадать от похмелья был назван российским ученым, профессором Сеченовского университета Алексеем Буеверовым. В интервью он заявил, что
«гарантированно избежать похмелья после употребления алкоголя можно только в одном случае – если не превысить накануне свою индивидуально допустимую дозу спиртного».
Многим кажется, что мучительного похмельного синдрома можно избежать, если употреблять спиртное, чередуя его с приемом воды. Буеверов заметил, что в этом случае употребляется «просто разбавленный алкоголь», и если выпито будет много, организму это не поможет.
Помогает ли избежать похмелья плотная закуска? Ученый утверждает, что
«это может уменьшить количество страданий, но в конечном итоге важен именно объем потребленного спирта».
Также профессор Буеверов напомнил, что самое тяжелое похмельное состояние, вызванное интоксикацией органов и тканей, вызывается потреблением алкоголя с избыточной концентрацией высших спиртов – это, например, дешевые разновидности вина в коробках, самого плохой очистки.
В свою очередь, отсутствие похмелья после обильной выпивки может указывать на первую стадию алкоголизма, пояснил эксперт.
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