Люди, пользующиеся лечебными травами, чаще отказываются от таблеток

Использование лечебных трав широко распространено и все чаще встречается по всему миру. Однако не до конца ясно, как это влияет на приверженность пациентов классическому лечению. Несоблюдение режима приема лекарств – важная проблема общественного здравоохранения. Неправильный прием препаратов повышает риск госпитализации, лекарственной устойчивости и рецидива болезни у пациентов с хроническими заболеваниями.Ученые из Университета Бируни, Турция исследовали уровень приверженности медикаментозному лечению седи пациентов местных клиник и представили свои выводы в European Journal of Integrative Medicine.В общей сложности в исследование включили 516 человек. Использование растительных лекарств положительно коррелировало с образовательным статусом и ежемесячным доходом и отрицательно с показателем приверженности пописанному врачом лечению.