Люди, пользующиеся лечебными травами, чаще отказываются от таблеток
Ученые из Университета Бируни, Турция исследовали уровень приверженности медикаментозному лечению седи пациентов местных клиник и представили свои выводы в European Journal of Integrative Medicine.
В общей сложности в исследование включили 516 человек. Использование растительных лекарств положительно коррелировало с образовательным статусом и ежемесячным доходом и отрицательно с показателем приверженности пописанному врачом лечению.
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