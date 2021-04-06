Люди, пользующиеся лечебными травами, чаще отказываются от таблеток

Использование лечебных трав широко распространено и все чаще встречается по всему миру. Однако не до конца ясно, как это влияет на приверженность пациентов классическому лечению. Несоблюдение режима приема лекарств – важная проблема общественного здравоохранения. Неправильный прием препаратов повышает риск госпитализации, лекарственной устойчивости и рецидива болезни у пациентов с хроническими заболеваниями.

Ученые из Университета Бируни, Турция исследовали уровень приверженности медикаментозному лечению седи пациентов местных клиник и представили свои выводы в European Journal of Integrative Medicine.

В общей сложности в исследование включили 516 человек. Использование растительных лекарств положительно коррелировало с образовательным статусом и ежемесячным доходом и отрицательно с показателем приверженности пописанному врачом лечению.
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