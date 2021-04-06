Три признака, которые определяют хорошего врача

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Один из основных признаков, который отличает хорошего специалиста от плохо - это его манера общения с пациентами. Об этом РИА "Новости" рассказал реаниматолог Александр Островский. По его словам, опытный медик будет стараться говорить с пациентом "одним языком", чтобы максимально доступно объяснить ему ситуацию.В данном случае врач будет стараться не запутать и не напугать своего подопечного. Второй признак - это наличие предположительного диагноза спустя несколько минут после знакомства с пациентом. Островский утверждает, что хороший специалист должен сразу понимать проблему больного, ставить ему предварительный диагноз, а затем опровергать или подтверждать его с помощью исследований.Третий признак - это командная работа, поскольку успешность лечения будет зависеть от того, насколько хорошо специалист взаимодействует со своими коллегами. Островский утверждает, что один врач не может вылечить больного, поскольку это может сделать только группа специалистов.