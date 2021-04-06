Врач-отоларинголог рассказал, почему шапку нужно носить и весной

По словам врача-отоларинголога высшей категории Владимир Зайцева, которые приводит iReactor, одной из причин заболеваний в весенний период является нежелание носить головной убор.Между тем головные уборы в разных видах присутствуют в жизни людей с самых давних времен. На севере шапки были теплыми и изготавливались из кожи и меха, а на юге необходим был обратный эффект и головные уборы люди делали из легкой соломы или тростника.В последнее время все чаще люди отказываются носить весной шапку, считая, что в ней нет необходимости, поскольку становится тепло. Однако, по словам специалиста, это мнение ошибочно. Весной достаточно заметен перепад температур. Если днем солнце пригревает и кажется, что уже достаточно тепло, то в утренние и вечерние часы обычно довольно холодно.Поэтому отказываться от головного убора не следует. В то же время нужно понимать, что и подбирать шапку нужно по погоде, поскольку они имеют разную теплоту. Весной вполне можно перейти на более легкий вариант, но полностью отказываться от головного убора не следует. Исключение могут составлять лишь те, чей путь на улице занимает короткий промежуток времени, например, если выходить из дома до припаркованного рядом с ним автомобиля. Но и здесь нужно помнить, что в течение дня может понадобиться более долгий пеший переход по улице, а там уже шапка будет необходима.