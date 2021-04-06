Российские ученые опробовали новую систему заживления ран

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН представил перевязочную ткань нового поколения, уже получившую название "искусственная кожа". В отчете разработчиков говорится: "Так называемая "искусственная кожа", защищает больное место от механических повреждений и вредоносных инфекций, а также создает оптимальные условия для роста клеток, пропускает воздух и водные пары, чтобы рана под таким покрытием не высыхала и не мокла".Это пленка, накладываемая прямо на поврежденный участок тканей и содержащая клетки. Из нее клетки переходят в рану, смешиваясь с клетками пациента, и активизируют выработку коллагена для зарастания раны и образования рубца. Ученые говорят, что, помимо регенерации раны на клеточном уровне, пленка помогает защитить рану от внешних воздействий и избавит от частых перевязок благодаря латексной подложке, которая после терапии легко отделяется и удаляется.Кстати, некоторое время назад было доказано, что российская нефть обладает заживляющими свойствами. Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) показал целебные свойства мази на основе западносибирской нефти. Эта мазь способствует эффективному заживлению ран и уменьшению воспаления кожи.