Парацетамол неэффективен против боли

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Исследование показало, что применение парацетамола при большинстве типов болей даёт ничуть не больше эффекта, чем применение плацебо. Следовательно, нужно искать какие-то другие болеутоляющие лекарства.Ученые из Университета Сиднея доказали, что при борьбе с разными видами болей парацетамол является не более эффективным, чем плацебо. Этот вывод был сделан после изучения данных целого ряда экспериментов в области обезболивания. Ученые обнаружили, что только в четырех случаях из 44 парацетамол давал хоть какой-то выраженный анальгезирующий эффект.Так, иногда это лекарство помогало при остеоартритах коленного и тазобедренного сустава, болях в голове и промежности, связанных с родами, а также после трепанации черепа. А вот при мигренях, болях в спине и обычных головных болях, никаких доказательств эффективности парацетамола не получено, либо эти данные были низкого качества и неубедительными. Об этом сообщили авторы исследования.Даже в том случае, когда парацетамол всё-таки работал, его воздействие было незначительным. А поэтому во всех вариантах парацетамол лучше сочетать с другими обезболивающими, а не использовать его в качестве отдельного препарата. Отметим, что данное лекарство рекомендуют при лихорадке, которая может возникать в качестве побочного эффекта на вакцинацию от коронавируса.