Поседеть раньше времени от переживаний и стресса: возможно ли это?

Психологический стресс может быть одним из факторов седины, появляющейся раньше времени, хотя долгое время механизм его влияния на ее возникновение был непонятен.Появление седых волос является физическим признаком старения, поскольку с возрастом в организме вырабатывается меньше меланина, вещества, отвечающего за цвет шевелюры. Но иногда седина возникает задолго до наступления возраста старения. Поседеть раньше времени возможно в силу нескольких причин – в том числе из-за сильных негативных переживаний и стресса, об этом говорят исследования.Напряжение и стресс вызывают усыхание стволовых клеток, ответственных за цвет волос, что объясняет наличие взаимосвязи между душевным состоянием и появлением седины. Стресс влияет на стволовые клетки в волосяных фолликулах, ответственные за синтез меланоцитов, вырабатывающих пигмент, – заключение об этом было сделано учеными Гарвардского университета,Первоначально исследователи подозревали, что производство меланоцитов снижается из-за действия вызванной стрессом иммунной атаки или высокого уровня гормона кортизола, но эти гипотезы не подтвердились. Дальнейшее изучение проблемы показало, что решающую роль играет симпатическая нервная система, которая контролирует реакцию организма при столкновении с опасностью. Данная система состоит из сети нервов, которые простираются повсюду в теле, включая кожу. В обстоятельствах стресса нервы выделяют химическое вещество, проникающее в стволовые клетки расположенных в коже головы волосяных фолликул и истощающее их. В результате производство пигмента прекращается.Другими причинами раннего появления седины, по словам ученых, являются наследственная подверженность поседению, крайний недостаток питательных веществ, гормональные заболевания.