После какого возраста нельзя придерживаться диет для похудения

Избавляться от лишнего веса при помощи диет и ограничений можно в молодом возрасте, когда организм может перенести сильный стресс без серьёзных последствий. В более старшем возрасте подобные нагрузки лучше исключить, а к старости - и вовсе от них отказаться. Об этом рассказал геронтолог Юрий Конев радиостанции Sputnik.По его словам, людям пожилого возраста не рекомендуется придерживаться диет, поскольку они существенно влияют на обмен веществ. А это в зрелом возрасте может быть опасным."Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека. Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть", - пояснил специалист.Конев отмечает, что необходимо похудеть до 60 лет. После этой отметки категорически не рекомендуется устанавливать какие-либо ограничения, подвергая тем самым организм сильному стрессу. Также врач отметил, что пожилому человеку требуется меньше еды, чем молодому.