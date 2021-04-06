После какого возраста нельзя придерживаться диет для похудения
По его словам, людям пожилого возраста не рекомендуется придерживаться диет, поскольку они существенно влияют на обмен веществ. А это в зрелом возрасте может быть опасным.
"Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека. Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть", - пояснил специалист.
Конев отмечает, что необходимо похудеть до 60 лет. После этой отметки категорически не рекомендуется устанавливать какие-либо ограничения, подвергая тем самым организм сильному стрессу. Также врач отметил, что пожилому человеку требуется меньше еды, чем молодому.
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