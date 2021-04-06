4 лучших продукта с пищевыми волокнами

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Пищевые волокна обладают целым рядом преимуществ от борьбы с лишним весом до сокращения количества токсинов, вызывающих уремию. И вот 4 лучших продукта, которые их содержат.Цельнозерновые. Внешний слой зерна или отруби содержат клетчатку. Цельнозерновые злаки вроде овса, ячменя и ржи также имеют в своем составе множество важнейших витаминов, минералов и химикатов, очень полезных для здоровья. К сожалению, во время очистки зерен отруби удаляются, и уровень клетчатки намного снижается.Фрукты. В ягодах, грушах, дынях и апельсинах множество клетчатки. Это лучшие их фруктовые источники. К примеру, в сырой груше среднего размера 5,5 г клетчатки, а в стакане свежей клубники – 3 г этого питательного вещества. Много клетчатки также в авокадо, бананах и яблоках.Овощи. Брокколи, свекла, морковь, французский артишок, брюссельская капуста и кукуруза - вот овощи с высоким уровнем клетчатки. В стакане сырой моркови 3,6 г, а сырой свёклы 3,8 г. Целых 2,4 г клетчатки приходится на стакан брокколи, 3,3 г на чашку брюссельской капусты.Орехи и семечки. В разного рода семечках, включая тыквенные, подсолнечные, кунжутные, а также в миндале, кедровых орешках, фисташках и каштанах высокий уровень клетчатки. В пригоршне орехов и семян до 35% суточной дозы клетчатки.