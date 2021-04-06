Назван лучший продукт для борьбы с высоким давлением

Морковь и морковный сок давно известны как народное средство борьбы с гипертонией (артериальной гипертензией). Очередное доказательство того, что морковь – мощное средство для нормализации давления и профилактики сердечно-сосудистых недугов, предоставили ученые. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.В ходе исследования медики установили, что добавление в рацион моркови не только нормализует артериальное давление. Но и еще улучшает состояние сосудов, пораженных атеросклерозом. Поэтому исследователи рекомендуют добавлять в рацион морковь и морковный сок в целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Морковь богата калием, именно этот элемент "отвечает" за здоровье сердечной мышцы, помогает наладить работу всей сердечно-сосудистой системы. А еще, благодаря содержащемуся в моркови селену, можно сохранить молодость и укрепить иммунитет. И, конечно же, морковь – это просто кладезь бета-каротина (провитамина А), который является мощным антиоксидантом, помогает сохранить зрение, а также снижает риск развития рака.Пить ли морковный сок, грызть сочные плоды или добавлять овощ в салат – дело личного вкуса. Единственный минус моркови – это аллергенный продукт, поэтому людям, склонным к аллергическим реакциям, с морковью следует быть поосторожнее.