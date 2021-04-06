Шесть продуктов, которые подозреваются учеными в канцерогенности

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Эти шесть продуктов могут оказаться канцерогенными, если их едят бесконтрольно и, прежде всего, каждый день, допускают ученые.Мясо, подвергшееся интенсивной переработке. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с заявлением, что мясная продукция, получаемая промышленным способом, может способствовать развитию рака толстой кишки. Ученые подозревают, что нитритная соль, содержащаяся в разных колбасах, образует в организме потенциально канцерогенные нитрозамины. Чтобы такие продукты не наносили вред организму, употреблять их следует в количестве, не превышающем 50 граммов в день.Говядина, свинина, баранина. По оценке ВОЗ, красное мясо также может быть причиной развития рака толстой кишки при условии, что потребляется в количестве свыше 500 граммов в неделю.Алкоголь. Любимое многими пиво тоже подозревается в канцерогенности. В феврале ВОЗ по случаю Всемирного дня борьбы с раком напомнила: чтобы повысить свои шансы заболеть раком, не обязательно быть пропойцей – достаточно ежедневно выпивать бутылку пива или более двух бокалов вина. Кстати, масштабное исследование, проведенное в Японии в 2019 году, также связало с потенциально канцерогенным воздействием на организм постоянно потребляемых пива, вина и шнапса.Жареный картофель. Подсчеты ученых говорят, что картофель фри может действовать как канцероген, если слишком сильно заливается маслом во фритюрнице и жарится при температуре более 175 градусов. Такой способом готовки способствует образованию акриламида из картофельного крахмала, выглядящего как темная корочка на поверхности продукта. Согласно данным Федерального института оценки рисков (BfR), проникая в организм, данное вещество способно вызывать клеточные повреждения и, таким образом, способствовать развитию рака.Сахар. Он не вызывает рака как таковой – развитию онкозаболеваний способствуют последствия, связанные с чрезмерным потреблением сахара: конкретно, ожирение. По данным Британского фонда исследований рака, лишний вес является второй по значимости причиной рака после табака: с тучностью ассоциируются 13 различных типов рака. Большое количество жира в организме может вызвать повышение уровня гормона роста, что способствует более частому делению клеток, увеличивая тем самым вероятность появления раковых клеток.Коровье молоко. С одной стороны, оно считается полезным для здоровья, поскольку полно питательных веществ. С другой стороны, чрезмерное пристрастие к молоку (более 1,25 литра в день) может иметь серьезные последствия для мужчин. Как следует из отчета Института Макса Рубнера, повышенное потребление кальция ассоциируется с развитием рака простаты. Также имеются данные о том, что молоко может способствовать развитию рака груди. Риск заключается в том, что большинство дойных коров беременны, и их гормоны попадают в молоко. Ученые подозревают, что, вступая в реакцию с женскими гормонами, они способны провоцировать появление этого типа рака.