Названы целебные свойства березового сока

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Его пользу сложно переоценить.Польза березового сока для иммунитета, похудения и здоровья в целом давно доказана. В его состав входят витамины группы В, магний с калием (их сочетание нормализует артериальное давление, снижает отеки и препятствует разрушению костной ткани), есть натрий и медь. Также в нем есть дубильные вещества, фруктоза, органические кислоты и эфирные масла.Березовый сок – это низкокалорийный продукт (25 ккал на 100 мл).Польза березового сока для женщин связана в первую очередь с его «худеющим» эффектом. Также благодаря мочегонному действию он полезен беременным: устраняет отеки ног, пополняет в организме мамы и малыша запасы магния и калия.Замороженными кубиками березового льда протирают проблемную кожу, чтобы избавиться от шелушений, покраснение, раздражений и пигментных пятен.Березовый сок рекомендуют пить:при ангине, кашле, туберкулезе, хроническом насморке, ОРЗ – то есть при заболеваниях, когда нужно помочь организму вывести через верхние и нижние дыхательные пути слизь и гной;при камнях в почках, мочевом и желчном пузырях (начинают с малых объемов);при радикулите, артрите, ревматизме, подагре;при функциональных расстройствах ЖКТ, печени, почек;при сердечно-сосудистых заболеваниях;при хронической усталости, сонливости и депрессии;при всех онкологиях;при воспалительных процессах, особенно в органах мочеполовой системы;при интоксикации любого происхождения.Березовый сок: противопоказанияЗлоупотреблять березовым соком не рекомендовано тем, кто имеет аллергию на березовую пыльцу, и людям с мочекаменной болезнью. Также не дают березовый сок младенцам до полугода. Вред березового сока медики оценивают как слабый.Березовый сок: сколько можно питьВ лечебных целях его пьют минимум дважды в день – по полстакана утром и вечером. В целом, врачи рекомендуют пить березовый сок от одного до двух литров в день.