Что означает налёт на языке и как от него избавиться
Нормальный цвет языка — розовый, с тонким белёсым налётом по центру. На нём, особенно ближе к корню, просматриваются сосочки — небольшие узелки, которые помогают нам различать вкус пищи.
Если ваш язык выглядит именно так, беспокоиться не о чем. Но если здоровый цвет изменился или скрылся под налётом другого оттенка, это может быть признаком проблем со здоровьем. Иногда — серьёзных.
Что означает налёт на языке
Белый налёт на языке
Белый или чуть желтоватый налёт на языке появляется, когда сосочки разрастаются и отекают, а между ними начинают скапливаться остатки пищи, омертвевшие клетки слизистой, а также грибки или бактерии, которые с удовольствием размножаются в этой питательной среде.
Причин, по которым сосочки могут воспаляться, множество:
Плохая гигиена полости рта. Возможно, вы забываете про язык, когда чистите зубы утром и вечером.
Постоянная сухость во рту. Она может быть связана как с низкой влажностью в помещении, где вы находитесь, так и с привычкой дышать ртом или, например, тем, что вы пьёте мало жидкости в течение дня.
Курение.
Чрезмерное употребление алкоголя.
Диета с низким содержанием грубых волокон. Это означает, что вы едите только мягкую или перетёртую пищу.
Механическое раздражение от острых сколов на зубах или брекетов.
Затянувшаяся температура выше 38 °C.
Сам по себе белый налёт не вредит языку и не представляет опасности для здоровья. Разве что может усиливать неприятный запах изо рта. Чаще всего от него можно избавиться, аккуратно почистив язык зубной щёткой или специальным скребком и выпив много воды.
Но если это не помогает, а также если язык болит или налёт преследует вас в течение двух и более недель, надо обратиться к врачу — стоматологу, отоларингологу или терапевту. Причиной такого налёта могут быть молочница или бактериальные инфекции верхних дыхательных путей. В редких случаях густое белое покрытие говорит о красном плоском лишае слизистой оболочки полости рта и других заболеваниях, например сифилисе или раке языка и ротовой полости. Поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение сможет только квалифицированный врач.
Чёрный налёт на языке
Отвратительное и даже страшное явление, которое в абсолютном большинстве случаев безвредно. Чёрный, серый, тёмно-коричневый или тёмно-зелёный налёт, как правило, не просто окрашивает, а ещё и создаёт иллюзию мохнатости, будто язык зарос плесенью или чёрным лишайником. Иногда можно почувствовать изменения вкуса во рту или неприятный запах.
Виноваты в этом омертвевшие клетки эпителия, которые скопились на удлинившихся вкусовых сосочках и были окрашены частичками пищи и напитков (кофе, чая, колы), табаком, выделениями грибков и бактерий или другими веществами. Это временное явление, которое пройдёт само, если чистить зубы и язык два раза в день.
Жёлтый налёт на языке
Светло-жёлтый оттенок, как правило, говорит о том, что скоро эти места почернеют. Что из этого выйдет, мы уже написали: чёрный «мохнатый» язык.
Жёлтый налёт, как и чёрный, безопасен. Чтобы вернуть языку здоровый цвет, достаточно подналечь на гигиену полости рта, отказаться от курения, есть продукты с высоким содержанием клетчатки (например, овощи и твёрдые фрукты).
От налёта можно избавиться и с помощью перекиси водорода. Разведите одну часть аптечной перекиси (3%) в пяти частях тёплой воды и аккуратно обрабатывайте этой жидкостью язык раз в день, пока он не приобретёт нормальный оттенок.
Однако у жёлтого налёта могут быть и более опасные причины. Если вместе с языком пожелтели белки глаз или кожа, это может быть признаком поражения печени, желчного пузыря или поджелудочной железы. В этом случае надо как можно быстрее обратиться к терапевту и выяснить, откуда у вас желтуха. Ещё один неприятный вариант — развивающийся диабет 2-го типа. Предположить его можно, если налёт, несмотря на все ваши старания, не исчезает в течение двух недель.
Белый налёт на языке с красными пятнами и трещинками
Это не совсем налёт, а частный случай глоссита (воспаления языка), который называется географическим языком. При этом заболевании вкусовые сосочки становятся плоскими и визуально сливаются, образуя красные пятна, напоминающие континенты и моря. Они могут даже перемещаться по разным частям языка.
Географический язык может (но не обязан) доставлять неудобства: побаливать, чувствительно реагировать на пищу, особенно острую или кислую. Однако сделать с этим ничего нельзя, кроме как оставить язык в покое и заниматься гигиеной полости рта. Если за 10 дней симптомы не проходят и мешают есть, нужно обратиться к стоматологу или терапевту.
Что значит, если весь язык меняет цвет
Налёт обычно отличается тем, что захватывает не весь язык целиком, а только его часть, ближе к середине, хотя иногда это пятно и увеличивается в размерах. В большинстве случаев налёт не опасен.
Совсем другое дело, если язык изменил цвет полностью, со всех сторон. Это может быть признаком серьёзных нарушений в работе организма. Каких — можно предположить исходя из цвета.
Фиолетовый. Является симптомом нарушений кровообращения, вплоть до сердечного приступа. Иногда фиолетовый язык также сообщает о болезни Кавасаки, связанной с воспалением кровеносных сосудов.
Ярко-красный. Может указывать на дефицит витамина В, скарлатину либо аллергическую реакцию на какое-нибудь лекарство или пищевой продукт. В редких случаях алый, «клубничный» язык снова-таки сообщает о болезни Кавасаки.
Синеватый. Такой оттенок говорит о недостатке кислорода в крови. Причиной этого могут быть заболевания лёгких, крови, кровеносных сосудов, почек. Все эти состояния требуют немедленной медицинской помощи.
Очень светло-розовый, белёсый. Может быть признаком анемии.
Изменившийся цвет языка — однозначное показание к тому, чтобы как можно быстрее проконсультироваться с терапевтом. А то и вызывать скорую, если помимо изменений в цвете наблюдаются другие угрожающие симптомы: например, боль в груди, отдающая в руку или челюсть, потемнение в глазах, сильное головокружение, трудности с дыханием.
Как лечить налёт на языке
В абсолютном большинстве случаев налёт на языке лечить не надо, потому что это не заболевание. Если вам не нравится, что он есть, достаточно лишь тщательнее чистить зубы и язык. А если это не помогает, нужно посоветоваться со стоматологом и решить, что вы можете добавить к стандартной чистке зубов и языка два раза в день.
Вот что ещё поможет справиться с налётом на языке:
Следите за тем, сколько вы пьёте. Одна из основных причин образования плотного налёта — недостаток влаги. Чтобы уменьшить риск обезвоживания, старайтесь выпивать не менее 2,5 литра жидкости в день.
Бросайте курить.
Откажитесь от алкоголя.
В течение дня старайтесь есть что-то твёрдое и сочное, например яблоки или сырую морковку.
Не дышите через рот, если у вас есть такая вредная привычка. А если заложен нос, используйте сосудосуживающие капли (разумеется, следуя инструкции).
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