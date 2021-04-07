Что означает налёт на языке и как от него избавиться

Оказывается, плотный белый и даже чёрный налёт менее опасен, чем чистый ярко-красный язык.Нормальный цвет языка — розовый, с тонким белёсым налётом по центру. На нём, особенно ближе к корню, просматриваются сосочки — небольшие узелки, которые помогают нам различать вкус пищи.Если ваш язык выглядит именно так, беспокоиться не о чем. Но если здоровый цвет изменился или скрылся под налётом другого оттенка, это может быть признаком проблем со здоровьем. Иногда — серьёзных.Что означает налёт на языкеБелый налёт на языкеБелый или чуть желтоватый налёт на языке появляется, когда сосочки разрастаются и отекают, а между ними начинают скапливаться остатки пищи, омертвевшие клетки слизистой, а также грибки или бактерии, которые с удовольствием размножаются в этой питательной среде.Причин, по которым сосочки могут воспаляться, множество:Плохая гигиена полости рта. Возможно, вы забываете про язык, когда чистите зубы утром и вечером.Постоянная сухость во рту. Она может быть связана как с низкой влажностью в помещении, где вы находитесь, так и с привычкой дышать ртом или, например, тем, что вы пьёте мало жидкости в течение дня.Курение.Чрезмерное употребление алкоголя.Диета с низким содержанием грубых волокон. Это означает, что вы едите только мягкую или перетёртую пищу.Механическое раздражение от острых сколов на зубах или брекетов.Затянувшаяся температура выше 38 °C.Сам по себе белый налёт не вредит языку и не представляет опасности для здоровья. Разве что может усиливать неприятный запах изо рта. Чаще всего от него можно избавиться, аккуратно почистив язык зубной щёткой или специальным скребком и выпив много воды.Но если это не помогает, а также если язык болит или налёт преследует вас в течение двух и более недель, надо обратиться к врачу — стоматологу, отоларингологу или терапевту. Причиной такого налёта могут быть молочница или бактериальные инфекции верхних дыхательных путей. В редких случаях густое белое покрытие говорит о красном плоском лишае слизистой оболочки полости рта и других заболеваниях, например сифилисе или раке языка и ротовой полости. Поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение сможет только квалифицированный врач.Чёрный налёт на языкеОтвратительное и даже страшное явление, которое в абсолютном большинстве случаев безвредно. Чёрный, серый, тёмно-коричневый или тёмно-зелёный налёт, как правило, не просто окрашивает, а ещё и создаёт иллюзию мохнатости, будто язык зарос плесенью или чёрным лишайником. Иногда можно почувствовать изменения вкуса во рту или неприятный запах.Виноваты в этом омертвевшие клетки эпителия, которые скопились на удлинившихся вкусовых сосочках и были окрашены частичками пищи и напитков (кофе, чая, колы), табаком, выделениями грибков и бактерий или другими веществами. Это временное явление, которое пройдёт само, если чистить зубы и язык два раза в день.Жёлтый налёт на языкеСветло-жёлтый оттенок, как правило, говорит о том, что скоро эти места почернеют. Что из этого выйдет, мы уже написали: чёрный «мохнатый» язык.Жёлтый налёт, как и чёрный, безопасен. Чтобы вернуть языку здоровый цвет, достаточно подналечь на гигиену полости рта, отказаться от курения, есть продукты с высоким содержанием клетчатки (например, овощи и твёрдые фрукты).От налёта можно избавиться и с помощью перекиси водорода. Разведите одну часть аптечной перекиси (3%) в пяти частях тёплой воды и аккуратно обрабатывайте этой жидкостью язык раз в день, пока он не приобретёт нормальный оттенок.Однако у жёлтого налёта могут быть и более опасные причины. Если вместе с языком пожелтели белки глаз или кожа, это может быть признаком поражения печени, желчного пузыря или поджелудочной железы. В этом случае надо как можно быстрее обратиться к терапевту и выяснить, откуда у вас желтуха. Ещё один неприятный вариант — развивающийся диабет 2-го типа. Предположить его можно, если налёт, несмотря на все ваши старания, не исчезает в течение двух недель.Белый налёт на языке с красными пятнами и трещинкамиЭто не совсем налёт, а частный случай глоссита (воспаления языка), который называется географическим языком. При этом заболевании вкусовые сосочки становятся плоскими и визуально сливаются, образуя красные пятна, напоминающие континенты и моря. Они могут даже перемещаться по разным частям языка.Географический язык может (но не обязан) доставлять неудобства: побаливать, чувствительно реагировать на пищу, особенно острую или кислую. Однако сделать с этим ничего нельзя, кроме как оставить язык в покое и заниматься гигиеной полости рта. Если за 10 дней симптомы не проходят и мешают есть, нужно обратиться к стоматологу или терапевту.Что значит, если весь язык меняет цветНалёт обычно отличается тем, что захватывает не весь язык целиком, а только его часть, ближе к середине, хотя иногда это пятно и увеличивается в размерах. В большинстве случаев налёт не опасен.Совсем другое дело, если язык изменил цвет полностью, со всех сторон. Это может быть признаком серьёзных нарушений в работе организма. Каких — можно предположить исходя из цвета.Фиолетовый. Является симптомом нарушений кровообращения, вплоть до сердечного приступа. Иногда фиолетовый язык также сообщает о болезни Кавасаки, связанной с воспалением кровеносных сосудов.Ярко-красный. Может указывать на дефицит витамина В, скарлатину либо аллергическую реакцию на какое-нибудь лекарство или пищевой продукт. В редких случаях алый, «клубничный» язык снова-таки сообщает о болезни Кавасаки.Синеватый. Такой оттенок говорит о недостатке кислорода в крови. Причиной этого могут быть заболевания лёгких, крови, кровеносных сосудов, почек. Все эти состояния требуют немедленной медицинской помощи.Очень светло-розовый, белёсый. Может быть признаком анемии.Изменившийся цвет языка — однозначное показание к тому, чтобы как можно быстрее проконсультироваться с терапевтом. А то и вызывать скорую, если помимо изменений в цвете наблюдаются другие угрожающие симптомы: например, боль в груди, отдающая в руку или челюсть, потемнение в глазах, сильное головокружение, трудности с дыханием.Как лечить налёт на языкеВ абсолютном большинстве случаев налёт на языке лечить не надо, потому что это не заболевание. Если вам не нравится, что он есть, достаточно лишь тщательнее чистить зубы и язык. А если это не помогает, нужно посоветоваться со стоматологом и решить, что вы можете добавить к стандартной чистке зубов и языка два раза в день.Вот что ещё поможет справиться с налётом на языке:Следите за тем, сколько вы пьёте. Одна из основных причин образования плотного налёта — недостаток влаги. Чтобы уменьшить риск обезвоживания, старайтесь выпивать не менее 2,5 литра жидкости в день.Бросайте курить.Откажитесь от алкоголя.В течение дня старайтесь есть что-то твёрдое и сочное, например яблоки или сырую морковку.Не дышите через рот, если у вас есть такая вредная привычка. А если заложен нос, используйте сосудосуживающие капли (разумеется, следуя инструкции).