Эксперты пролили свет на продолжительность жизни организма
В течение почти 20 лет эксперты собирали данные, а затем анализировали связь между длиной теломеров, их сохранностью и последующей выживаемостью животных в зависимости от разных факторов. Было установлено: продолжительность жизни связана с длиной теломеров и не связана с их сохранностью (показателями истощения). По словам ученых, первый параметр определен генетической наследственностью, а второй - факторами окружающей среды (стресс, питание).
Выводы однозначны: "Мы не нашли никаких доказательств того, что истощение теломеров связано с повышенным риском смертности. Вместо этого мы обнаружили, что межиндивидуальные различия в средней длине теломеров связаны с увеличением продолжительности жизни. Наш анализ показывает, что эта корреляция между средней длиной теломеров и продолжительностью жизни индивида имеет генетическую основу".
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