Эксперты пролили свет на продолжительность жизни организма

Генетика и наследственность больше определяет длину теломеров, чем условия жизни и окружающая среда, говорят исследования группы ученых из Норвегии, Великобритании и Канады. Известно, что длина теломеров (концевых, защитных участков хромосом) определяет продолжительность жизни и истинный биологический возраст. Но последние изыскания говорят, что все не так просто. Ученые проанализировали изолированную популяцию диких овец на островах Шотландии.В течение почти 20 лет эксперты собирали данные, а затем анализировали связь между длиной теломеров, их сохранностью и последующей выживаемостью животных в зависимости от разных факторов. Было установлено: продолжительность жизни связана с длиной теломеров и не связана с их сохранностью (показателями истощения). По словам ученых, первый параметр определен генетической наследственностью, а второй - факторами окружающей среды (стресс, питание).Выводы однозначны: "Мы не нашли никаких доказательств того, что истощение теломеров связано с повышенным риском смертности. Вместо этого мы обнаружили, что межиндивидуальные различия в средней длине теломеров связаны с увеличением продолжительности жизни. Наш анализ показывает, что эта корреляция между средней длиной теломеров и продолжительностью жизни индивида имеет генетическую основу".